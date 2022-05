Salzburg: Bursch missbrauchte betrunkenes Mädchen - und zwei andere Jugendliche schauten untätig zu

Angeklagtes, geständiges Trio stand am Freitag in Salzburg vor Gericht.

Ein inzwischen knapp 17-jähriger Bursch sah sich am Freitag vor einem Jugendschöffensenat mit dem Vorwurf des "sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigen Person" (Paragraf 205 Strafgesetzbuch) konfrontiert. Laut Anklage hatte sich der Lehrling aus dem Innergebirg in der Nacht zum 8. November 2020 als damals Fünfzehnjähriger an einem damals erst zwölfjährigen, stark betrunkenen Mädchen sexuell vergriffen. Und an dem aufgrund seines Rauschzustandes völlig wehrlosen Opfer "dem Beischlaf gleichzusetzende Handlungen gesetzt", wie Staatsanwalt Andreas Allex im Prozess betonte.

