Salzburg: Bursch versprühte Pfefferspray in Gymnasium - 34 Schüler mussten medizinisch behandelt werden

Derzeit läuft in der Stadt Salzburg im Bundesgymnasium Zaunergasse ein Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr. Ersten Informationen nach hatte ein Schüler einen Pfefferspray dabei und ihn Mitschülern gezeigt. In der Folge kam es zu einem Sprühstoß bzw. zum Austritt des Reizstoffs. Laut einer Polizeisprecherin wurden etliche Schüler ins Spital gebracht; insgesamt wurden 34 Personen vom Roten Kreuz versorgt.

Wie Karin Temel von der Polizeipressestelle auf SN-Anfrage mitteilte, lägen bisher noch keine genaueren Informationen vor: "Ein Bursch hatte einen Pfefferspray in die Schule im Salzburger Stadtteil Aiglhof mitgenommen. Er zeigte diesen offenbar Mitschülern - in der Folge kam es zu einem ausgedehnten Sprühstoß. Viele andere Schüler hätten daraufhin "offenbar Augenreizungen und Atemwegsprobleme" erlitten, so Temel. Gegen Mittag sei ein Notruf eingegangen. Ihren bisherigen Informationen zufolge seine elf Schüler ins Spital gebracht worden.

Laut Rot-Kreuz-Einsatzleiter Stefan Schober seien insgesamt sogar 34 Personen verletzt worden. Das gesamte Schulgebäude wurde evakuiert.

Quelle: SN