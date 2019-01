Salzburg: Cobra nahm Mann nach Angriff mit Messer fest

Wüste Szenen sollen sich am Wochenende in einer Wohnung in Salzburg-Süd abgespielt haben: Nach mehreren Tagen als Gastgeber ging ein 54-Jähriger mit dem Messer auf ein Paar los. Schließlich musste die Cobra einschreiten.

Es war Dienstagabend als ein 45-jähriger Salzburger in Begleitung einer 48-jährigen Frau bei der Polizeiinspektion Lehen Anzeige erstattete. Sie sollen Sonntagabend von einem 54-jährigen Salzburger in dessen Wohnung in Salzburg-Süd gefährlich bedroht worden sein.

Das Paar gab an, mehrere Tage bei dem 54-Jährigen in dessen Wohnung genächtigt zu haben - bis es Sonntagabend zum Streit zwischen ihnen gekommen war. Dabei habe der 54-Jährige der Frau ein Messer mit etwa 30 Zentimeter Klingenlänge an den Hals gesetzt und sie mit dem Umbringen bedroht. Als der 45-jährige Salzburger dazwischen ging, wurde auch dieser mit dem Umbringen bedroht.

Der 45-Jährige konnte dem 54-jährigen Salzburger schließlich das Messer abnehmen, worauf der 54-Jährige die Wohnung verlassen hatte.

Weil sich das Paar weiterhin gefährdet sah, brachte es am 8. Jänner den Sachverhalt zur Anzeige. Nachdem eine richterliche Festnahmeanordnung erwirkt worden war, wurde am Mittwoch kurz nach Mitternacht die Wohnungstüre des 54-Jährigen durchCobra-Beamte geöffnet und der Mann festgenommen. Das Messer wurde in der Küche sichergestellt. Der 54-jährige Salzburger wurde letztlich in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.

Quelle: SN