Salzburg: Corona-Cluster im Jungscharlager - zahlreiche Infizierte

Ferienlager als Ausgangspunkt: Der neue "Cluster D" besteht derzeit aus 15 Personen - mehrere Betreuer und Kinder steckten sich vermutlich im Pongau an.

Mit heute Sonntag, 5. September definiert die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg einen neuen Cluster mit dem Namen "D". Dieser Cluster lässt sich auf ein Ferienlager der katholischen Jungschar Ende August bis Anfang September im Salzburger Pongau zurückführen.

Die Erhebungen zum Contact-Tracing und das Containment durch die städtische Gesundheitsbehörde liefen am Samstag noch bis knapp vor Mitternacht auf Hochtouren, teilt die Stadt Salzburg in einer Aussendung mit.

Zunächst war von sieben positiven Infizierungen in diesem Cluster "D" die Rede: Zwei Personen aus dem Betreuungspersonal und fünf Kinder und Jugendliche im Alter um die 14 Jahre. Inzwischen ist laut Erzdiözese Salzburg klar, dass sich bisher elf Teilnehmer mit dem Coronavirus angesteckt haben. Sie befinden sich, ebenso wie jene Lagerteilnehmer, die negativ getestet wurden, in häuslicher Quarantäne, so die Mitteilung.

Weiter hieß es von Seiten der Erzdiözese: "Das Jungscharlager fand unter Einhaltung strenger Schutzmaßnahmen (z. B. Essensausgabe mit Handschuhen und Mundschutz) statt. Es kam zu keinen Kontakten außerhalb des Teilnehmerkreises, da sich die Gruppe alleine in der Selbstversorger-Unterkunft befand."

Die Stadt Salzburg meldet indessen, dass die Indexperson dieses Clusters aus dem benachbarten Bayern kommt.

16 weitere Personen im Umfeld seien schon per Bescheid abgesondert, um das Infektionsgeschehen möglichst rasch einzudämmen, hieß es weiter. Hintergrund: Cluster-Bildung und deren Verfolgung ist eine der vier Kriterien der Corona Ampel. "Wir rechnen mit einer deutlichen Zunahme der positiven Testergebnissen in den nächsten Tagen, insbesondere im familiären Umfeld.", so Michael Haybäck von der allgemeinen Bezirksverwaltung.

SN/APA/BARBARA GINDL In der Stadt Salzburg sind mit Stand Sonntag, 6. September, 8:00 Uhr, insgesamt 61 hier wohnhafte Personen positiv getestet, 152 Personen sind als Kategorie 1-Kontakte per Bescheid abgesondert, 48 Personen als Kategorie 2-Kontakte behördlich verkehrsbeschränkt.

Zahlen für das Land Salzburg

Stand: 6. September, 11.30 Uhr

Zahl der in Salzburg positiv getesteten Personen: 1720

39 Todesfälle

Zahl der infizierten Personen: 137

Infizierte in den Bezirken (Stand 6. September, 11.30 Uhr): Stadt Salzburg 61, Flachgau 38, Pinzgau 19, Pongau 10, Tennengau 9 und Lungau 0.

Quelle: SN