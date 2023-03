Salzburg: Deutscher sitzt nach Diebstahl einer Leberkäsesemmel im Gefängnis

In die Justizanstalt Salzburg ist am Donnerstag ein 50-jähriger Deutscher nach mehreren Delikten eingeliefert worden. Ausganspunkt war der Diebstahl einer Leberkäsesemmel.

Der 50-Jährige wird laut Polizeibericht beschuldigt, am Donnerstagnachmittag besagte Leberkäsesemmel in einem Lebensmittelgeschäft in der Elisabeth-Vorstadt gestohlen zu haben.

Möglicherweise verursachte dies bei dem Mann in der Folge Durst. Denn in den frühen Abendstunden soll der 50-jährige im selben Geschäft versucht habe, eine Flasche mit alkoholhaltigem Inhalt zu stehlen. Dabei wurde er jedoch vom Ladendetektiv wiedererkannt und aufgehalten.

In weiterer Folge versuchte der Deutsche vergeblich durch Gewaltanwendung dem Detektiv zu entkommen. Zudem versuchte er mit mehreren Kopfstößen sowie Fußtritten die Polizisten an der Amtshandlung zu hindern, wobei niemand verletzt wurde.

Der Deutsche wurde festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der Mann in die Justizanstalt Salzburg gebracht.