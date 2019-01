Salzburg: Die nächste Schneewalze bringt Stau und eine Sperre der Autobahn

Die Schneeräumer arbeiten rund um die Uhr. Es warten viel Neuschnee, der Urlauberschichtwechsel und heute eine Sperre der Tauernautobahn. Das Land bittet das Heer um Hilfe.

Der stürmische Wintereinbruch hält Salzburgs Gebirgsgaue im Griff. Zum Wochenende soll es einen weiteren Meter Neuschnee geben, es drohen Straßensperren. Die Salzburger Lawinenwarnzentrale hat das Bundesheer um Assistenz gebeten. "Die Lawineneinsatzzüge Saalfelden, Tamsweg, Hochfilzen und St. Johann sind in Bereitschaft gesetzt worden", berichtete am Donnerstag Norbert Altenhofer vom Land Salzburg.

Rund um die Uhr im Einsatz steht auch das 18-köpfige Team der Autobahnmeisterei Flachau. Es fährt unentwegt mit seinen schweren Räumfahrzeugen, um die neuralgische Strecke zwischen Reit- und Tauerntunnel freizuhalten. Darunter befindet sich mit Tanja Forstner die einzige Frau in Österreich, die einen solch schweren Pflug steuert. Die 40-jährige Pongauerin hatte schon immer ein Faible für Schwerfahrzeuge, wie sie sagt. "Ich habe im September 2018 bei der Asfinag begonnen, zuvor war ich Lkw-Fahrerin auf Baustellen. Ich habe auch alle Führerscheine, außer den für Busse. Das tut mir im Nachhinein noch leid. Aber das Schneepflugfahren ist spannend, richtig aufregend."

"Neben der Schneeräumung müssen wir jeden Tag rund 200 Tonnen Salz streuen", erklärt Autobahnmeister Christian Kleewein. Parallel sei ebenfalls rund um die Uhr ein privater vierachsiger Allrad-Abschlepplaster in seinem Bereich unterwegs, um hängen gebliebene Lastwagen abzuschleppen. Denn immer wieder verursachten Lkw ohne Ketten zeitweise Totalsperren der Autobahn. Wobei es auch schon lebensgefährliche Situationen gegeben hat, wie sich Kleewein erinnert: "Vor einigen Jahren war ich gegen Mitternacht selbst mit dem Schneepflug auf der Autobahn unterwegs und habe bei 40 Zentimeter Neuschnee auf der Überholspur plötzlich einen Mann mit einer Rodel gesehen. Der Skandinavier hatte sich offensichtlich abseits der Rodelbahn in Flachauwinkl verirrt."

Dem kommenden Wochenende mit dem Urlauberschichtwechsel sieht der Autobahnmeister etwas besorgt entgegen. "Weil ein Meter Neuschnee erwartet wird, müssen wir am frühen Freitagnachmittag die Tauernautobahn im Bereich des Benzegg für etwa eineinhalb Stunden sperren, da Lawinen gesprengt werden müssen. Wir werden versuchen, den Zeitpunkt der Sperre und Sprengung mit der Verkehrssituation in Einklang zu bringen."

Ebenso kritisch könnte sich die Situation rund um den Radstädter Tauern entwickeln. Schon am Donnerstag galt Kettenpflicht für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, stürmischer Wind peitschte zudem streckenweise den Schnee derart massiv auf, dass die Sichtweite praktisch bei null lag. Jene Gäste, die in Obertauern keinen Platz in einer Tiefgarage fanden, mussten ihre oft meterhoch zugewehten Autos mühsam freischaufeln. "Da infolge des starken Windes viele Lifte stillstehen, versuchen vor allem deutsche Gäste jetzt früher abzureisen", hieß es in einigen Hotels. Weniger aus Furcht vor einem Stau zum Wochenende, vielmehr wegen eines möglichen Wintereinbruchs bei der Heimreise in Deutschland, so der Tenor.

Hoteliers und Personal in Obertauern nehmen die Situation dennoch gelassen und können von manch skurrilen Situationen erzählen. So habe ein Gast aus Hamburg erfolglos gefordert, dass ihm der Hausmeister des Hotels den Mercedes freischaufle. Der Hamburger musste selbst zwei Stunden lang Hand anlegen, um dann festzustellen, dass er nicht freikommt. Die ihm zur Verfügung gestellten Schneeketten habe er dann auf die falschen, nicht auf die Antriebsräder montiert. Zu guter Letzt sei er mit einem Traktor "befreit" worden.

Im Hotel Sailer sehen Rudi und Alexandra Sailer den im Volksmund genannten "Tauernsturm" entspannt, auch wenn die Balkone und Fenster meterhoch zugeweht sind. "Die Gäste entspannen im Wellnessbereich und wissen ihre Autos in unserer neuen Tiefgarage sicher."

Ebenso im Fünf-Sterne-Hotel Seekarhaus: Während einige dick eingemummte Gäste mit Skibrillen durch das Schneegestöber wandern, genießen andere die großzügige Spa-Landschaft im Haus.

Zurück in die Stadt Salzburg: Hier sei man auf die intensive Niederschläge vorbereitet, versichert Michael Wanner, Leiter des städtischen Bauhofs.