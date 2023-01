Salzburg: Dieb stahl Pedelec aus Holz - teures Bike dank GPS-Tracker aufgespürt

Ein in Salzburg gestohlenes Pedelec (eine E-Bike-Version) ist durch die Zusammenarbeit österreichischer und bayerischer Polizeidienststellen sichergestellt worden.

Durch die professionelle Zusammenarbeit zwischen Beamten der Polizeiinspektion Maxglan und der Polizeiinspektion Freilassing konnte ein toller Fahndungserfolg verzeichnet werden.

Ein 69-jähriger Salzburger meldete bei der bei der Salzburger Polizeiinspektion Maxglan sein hochwertiges Pedelec im Wert von zirka 4000 Euro als gestohlen. Das Pedelec eines österreichischen Start-Up-Unternehmens hat nicht nur einen aus auffälligem Holz bestehenden Rahmen, sondern ist auch mit modernster Technik ausgestattet.

Der Firma ist es unter anderem möglich in Echtzeit den genauen Standort zu sehen, ohne das der Besitzer des Pedelecs etwas nachrüsten muss. Auch ist der GPS-Tracker so klein und unauffällig verbaut, sodass er von Dieben nicht entfernt werden kann. So zögerte der aufnehmende Beamte nicht lang und kontaktierte den Hersteller, welche auf den Meter genau die Position des gestohlenen Pedelecs übermitteln konnten.

Und nun kamen die Beamten der Polizeiinspektion Freilassing ins Spiel: Die Ortung ergab ein Ergebnis am Ainringer Bahnhof. Schnell konnten die Polizisten das auffällige Fahrrad entdecken, identifizieren und sicherstellen um es so dem Geschädigten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aushändigen zu können.

Ganz aufgeklärt ist der Diebstahl allerdings noch nicht: Die Polizei konnte bislang nämlich keinen Tatverdächtigen ermitteln.