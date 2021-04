Salzburg: Dieselbe Tankstelle, derselbe Bedienstete - dritter Überfall binnen zwei Wochen

Kein Ende der Überfallserie auf die Eni-Tankstelle in der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos: Montag früh erbeutete ein unbekannter Täter dort neuerlich Geld - zum dritten Mal binnen zwei Wochen bei jedes Mal demselben Bediensteten.

Zu dem neuerlichen Raubüberfall durch einen bislang unbekannten Täter kam es Montag gegen 4.30 Uhr in Salzburg in der Gabelsbergerstraße. Der Täter bedrohte den Angestellten und forderte Geld. Der Angestellte händigte ihm das Geld aus, woraufhin der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Ob der Täter eine Waffe bei sich führte und den Angestellten damit bedrohte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Angestellte wurde dabei nicht verletzt. Ein Sofortfahndung verlief bisher ergebnislos. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unbekannt. Die Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Salzburg übernommen.

Personsbeschreibung des Täters: Männlich, ca. 180 cm groß, bekleidet mit blauer Jacke, blauer Haube, blauer Hose, kräftige Figur.

Die Eni-Tankstelle in der Gabelsbergerstraße ist damit binnen kurzer Zeit drei Mal Schauplatz eines Raubüberfalls geworden. Der erste Coup ereignete sich in der Nacht auf den 29. März, der nächste folgte in der Nacht auf den Ostersonntag (4. April). In allen drei Fällen hatte jeweils derselbe Angestellte, ein 59-jähriger Mann, Dienst. Er blieb bei den Überfällen unverletzt.