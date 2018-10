Salzburg: Dreiste Diebe schlachten gehäuft Räder aus

Im Stadtteil Liefering etwa wurden bei etlichen Fahrrädern an einem Abstellplatz Sättel und/oder Radreifen abmontiert. Auch eine 81-jährige Frau ist unter den Opfern.

Herta Dunkel ist verärgert und hofft, dass "diese gemeinen Diebe einmal erwischt werden". Die rüstige 81-jährige Stadt-Salzburgerin radelt täglich mit ihrem Drahtesel von ihrer Wohnung in Lehen zu ihrem geliebten Schrebergarten unweit der Salzachseen in Liefering. Bei der Endstation der Obuslinie 7 in der Schmiedingerstraße stellt sie ihr Fahrrad ab - auf einem dort befindlichen Abstellplatz.