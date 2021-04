Salzburg: Drogenlenker raste zugedröhnt über Busspur durch den Abendverkehr

Nach Cannabis-Konsum völlig zugedröhnt ist am Montag ein 40-jähriger Salzburger am Steuer seines Autos durch den dichten Abendverkehr in der Landeshauptstadt unterwegs gewesen - auf einer Busspur und viel zu schnell. Das fiel natürlich auf.

SN/APA (AFP)/PEDRO PARDO Drogenlenker am Steuer (Symbolbild).