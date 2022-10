Salzburg: Drogeriemarktkette dm startet Express-Lieferung per E-Mobil

Die Drogeriemarktkette dm startet in Salzburg die Express-Zustellung per E-Mobil.

Der Online-Handel hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund der Covid-Pandemie überproportional zum stationären Handel entwickelt. Die Drogeriemarktkette dm setzt auf das Konzept des vernetzten Einkaufens zwischen den stationären Läden und den digitalen Shops sowie Serviceleistungen. Angebote wie die dm Express-Abholung in den dm Filialen sollen lokale Arbeitsplätze erhalten und orientieren sich an ökologischen Aspekten.

Um Kunden, die auf eine Lieferung bis an die Haustür nicht verzichten können oder möchten, eine umweltfreundlichere Variante des Online-Einkaufs anbieten zu können, hat die Drogeriemarktkette zu Beginn des Jahres in den inneren Wiener Bezirken die dm Express-Zustellung per E-Mobil eingeführt. Nachdem sich der in Kooperation mit der Firma Pickshare angebotene Service etabliert hat, wird dieser nun auch auf Salzburg ausgeweitet.

Online shoppen und regionalen Handel stärken

Kunden, die in der Stadt Salzburg leben und eine 5020 Postleitzahl haben, können ab sofort ihre Bestellung im dm Online Shop aufgeben. Die Zustellung erfolgt noch am selben Tag. Anders als in Wien wird aufgrund der innerstädtischen Struktur statt einem E-Lastenrad, ein kleiner emissionsarmer E-Transporter zum Einsatz kommen. Anders als bei regulären Online-Bestellungen kommen die Waren nicht aus einem weit entfernten Logistikzentrum, sondern werden direkt von dm Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer lokalen Filiale zusammengestellt. Alle Aufträge werden in der dm Filiale Fürbergstraße 18-20 kommissioniert und dem Zustellboten überreicht.

Geschäftsführer Harald Bauer sagt: "Das durch den Online-Handel befeuerte Phänomen, dass immer mehr Arbeitsplätze aus dem Handel in Logistikzentren verlegt werden und damit Einkaufsstrukturen veröden, gibt es nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Die dm Express-Zustellung als Maßnahmen zur Förderung des regionalen Online-Handels soll daher auch in weiteren dm Ländern eingeführt werden, Tschechien und Ungarn machen kommendes Jahr den Anfang."

Ablauf der dm Express-Lieferung

Die dm Express-Lieferung funktioniert wie folgt: Der Kunde legt die gewünschten Artikel in den Warenkorb im dm Online Shop. Liegt die Adresse des Kunden im Liefergebiet und sind alle Artikel in der dm Filiale Fürbergstraße 18-20 verfügbar, muss nur noch "Express-Zustellung" als Lieferart gewählt werden. Die Bezahlung erfolgt online. Durch Pickshare wird eine automatisch generierte E-Mail mit der voraussichtlichen Lieferzeit an die im dm Kundenkonto hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. Alles, was bis 17:00 Uhr bestellt wird, soll bis spätestens 21:00 Uhr desselben Tages durch einen Kurier zugestellt werden. Geliefert wird vorerst ausschließlich an Salzburger Adressen mit der Postleitzahl 5020.