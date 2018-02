Salzburg droht der nächste Sommer mit Grenzkontrollen und Staus

Bis Mai sind die Grenzkontrollen am Walserberg genehmigt. Die Innenminister auf beiden Seiten wollen diese verlängern. "Eine Katastrophe", heißt es in Wals-Siezenheim.

Kilometerlange Staus brachten die Grenzkontrollen am Walserberg durch die deutsche Bundespolizei im vorigen Sommer in Salzburg. Das könnte auch heuer wieder so sein.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Kontrollen an der gemeinsamen Grenze beibehalten zu wollen. Die derzeitige Regelung läuft noch bis Mai und soll auf Wunsch der Innenminister um ein halbes Jahr verlängert werden. Die EU-Kommission muss dieser Maßnahme aber erst zustimmen. So lange die europäischen Außengrenzen nicht genügend geschützt seien, müsse man die Binnenkontrollen fortsetzen, sagte Kickl. "Es wäre unverantwortlich, jetzt im Mai darauf zu verzichten." Keine Freude damit hat der Walser Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP). Denn die Autofahrer fahren von der Autobahn ab und über die Bundesstraße in Wals nach Deutschland. "Das ist eine Katastrophe. Ich habe gehofft, dass die Deutschen zur Vernunft kommen." Wals kann ebenso wie Grödig seit Ende August eine Durchfahrtssperre durch den Ort aktivieren. "Das werden wir wohl machen müssen", sagt der Ortschef.

(SN)