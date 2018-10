Salzburg: Eichstraßenbrücke ist wieder an ihrem Platz

Mit einem Tag Verspätung wurde die neue Brücke eingehoben. Ende November sollen die Arbeiten an der Brücke abgeschlossen sein.

Am Montag kurz nach Mitternacht hoben Arbeiter die neue Eichstraßenbrücke in Salzburg-Gnigl ein. Die Konstruktion ist 500 Tonnen schwer. Die Brücke musste erst neben der alten Brücke aufgebaut werden und wurde jetzt auf ihren endgültigen Platz gehoben. In einer Woche soll die Brücke gesenkt und somit an ihrem neuen Platz fixiert werde. Befahrbar soll die Brücke Ende November sein. Bis dahin wird noch weitere Arbeiten wie die Errichtung einer Mauer und der Einzug der Leitungsträger durchgeführt.

Quelle: SN