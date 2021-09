Salzburg: Eifersuchts-Attacke mit Mercedes Kombi - zwei Verletzte

Insgesamt zwei Verletzte hat es am Mittwochabend bei einem Streit aus Eifersucht in Salzburg-Liefering gegeben. Einer der Kontrahenten fuhr den anderen mit einem schweren Mercedes Kombi an und griff danach einen Polizisten an.

Zu der dramatischen Auseinandersetzung samt Polizeieinsatz ist es am späten Montagabend in der Gessenbergstraße in Salzburg-Liefering gekommen. Hintergrund dürfte ein Eifersuchtsstreit gewesen sein. Ein unter Drogeneinfluss stehender 34-jähriger Salzburger bedrohte dabei einen 31-Jährigen und dessen Freundin - laut vorliegenden Informationen die "Ex" des Erstgenannten. Dieser sagte, er werde sein Auto aus der Tiefgarage holen und das Paar zusammenfahren. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizisten begaben sich mit dem 31-Jährigen in den Bereich der Tiefgarage als der 34-Jährige mit dem schweren Mercedes E-Klasse-Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Garage direkt auf das 31-jährige Opfer zuraste. Der Mann versuchte seitlich auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pkw erfasste den 31-Jährigen am Knie, wodurch er unbestimmten Grades verletzt wurde. Bei der Festnahme des 34-jährige Lenkers widersetzte sich dieser und verletzte einen Polizisten mit Ellbogenstößen am Oberkörper. Der Beschuldigte wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.