Salzburg: Ein großes Comeback im Pferdesport

Die Amadeus Horse Indoors fand bei Sportlern wie Besuchern großen Anklang

"Wir haben schon gedacht, dass wir das hinkriegen", sagt Sportdirektor Thomas Kreidl. "Aber, dass die Zuschauer und Reiter das so gut annehmen, ist gewaltig." Die Planungen liefen schon lange im Hintergrund, doch erst im Mai war klar, dass die Amadeus Horse Indoors auch wirklich wieder stattfinden kann und im Dezember 2023 ihre Pause beenden wird. Die langjährige Partnerfirma Silberpfeil ist erst ganz kurzfristig eingesprungen und nun für mehrere Jahre der Namensgeber der Amadeus Horse Indoors.

"Wir hatten heuer über 30.000 Besucher und die Anfrage seitens der Aktiven war auch enorm. Wir konnten gar nicht alle berücksichtigen. Es gab Sportler, denen konnten wir keine Startplätze mehr geben." Die internationalen Bewerbe konzentrierten sich heuer auf Springen und Dressur auf 3*- und 4*-Sterne-Niveau. "Im nächsten Jahr gehen wir jeweils eine Stufe höher, also wird es auf der Amadeus Horse Indoors CSI**** und CDI***** geben." Im nationalen Bereich gab es die erprobte Indoor-Vielseitigkeit, eine rasante Tour führte in rasanter Linie über feste Hindernisse in der Messehalle, bei der internationale Reiter-Pferd-Paare am Start waren. Bei der Amadeus Driving Challenge waren wie immer auch die Gespannfahrer am Start und zeigten dem Publikum, wie viel Action eine Kutsche bringen kann.

Die "Working Equitation" ist seit einigen Jahren ihre Disziplin und für diese ist Tanja Dobering auch Salzburgs Sportreferentin. Auf der Amadeus Horse Indoors präsentierte sie ihre Disziplin mit einem Messestand und auch in Action am nationalen Turnier mit internationalen Teilnehmern. Dressur, Trail und Speedtrail waren die drei Einzelbewerbe, die es zu bewältigen gab und das in der Schweren Klasse. "Ein Bewerb mit Weltklasse-Teilnehmern. So hoffen wir auf einen tollen, pferdegerechten Sport. Den Trail gewann die Lokalmatadorin dann selbst und insgesamt erreichte sie mit ihrem erst neunjährigen Schimmel Belxanthos den zweiten Platz.

Neben den gefragten Sportbewerben ist auch der Showteil bei Österreichs größter Pferdemesse immer ein besonderer Programmpunkt. Hier gab es heimische und internationale Teilnehmer - Akrobaten auf zwei- und vier Beinen. Darunter auch der Verein "Camargue Tirol", eine relativ neue Truppe aus Salzburg und Tirol, die sich dem Camargue-Pferd widmen und als sechsköpfige Truppe ihre Dressur vorführten.

Erstmals gab es auf der Amadeus Horse Indoors öffentliche Trainings, so konnte das Publikum dabei zu sehen, wie Peter Gmoser, Dietmar Gugler und Lea Sigl einzelne Reiter trainierten.