Salzburg: Einbrecher attackierten am helllichten Tag eine 87-jährige Frau

Es ist der Albtraum jedes Haus- und Wohnungsbesitzers: Ein Unbekannter schleicht sich ein, weckt den Bewohner unsanft auf und bedroht sein Opfer. Genau das ist einer 87-jährigen Frau am helllichten Tag in Salzburg-Aigen passiert. Sie wurde am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr vor ihrem Einfamilienhaus von einem Einbrecher überrascht.

"Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau auf der Terrasse in einem Liegestuhl geschlafen haben", sagte Polizeisprecherin Karin Temel. Die Kriminalisten vermuten, dass es sich um einen Einschleichdieb gehandelt haben könnte. Der Verdächtige dürfte über die offen stehende Garage ins Haus eingedrungen sein. Offenbar wollte er es über die Terrasse wieder verlassen. Dort stieß der Mann auf die betagte Frau. Der Täter erfasste die 87-Jährige und versuchte dann, der schlafenden Frau gewaltsam drei Ringe vom Finger zu reißen. Nachdem ihm das gelungen war, flüchtete der Mann. Laut Polizei erlitt die 87-Jährige bei dem Angriff leicht blutende Schürfwunden. Ob der Räuber aus dem Haus weitere Gegenstände gestohlen hat, war am Montagabend noch unklar. Der 89-jährige Gatte des Opfers, der sich während der Tat am Balkon befand, beobachtete einen Verdächtigen, der zu Fuß stadteinwärts flüchtete. Er beschrieb den mutmaßlichen Täter als etwa 20-jährigig und rund 170 Zentimeter groß. Vom Erscheinungsbild her beschrieb der Pensionist den Verdächtigen als "dunklen, südländischen Typ". Der Mann mit Kurzhaarschnitt sei durch ein rundliches Gesicht aufgefallen. Bart habe er keinen getragen. Bekleidet war der Verdächtige mit einer dunklen Hose und mit einem gestreiften, hellen T-Shirt. Das Stadtpolizeikommando bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 55 3333. Gestohlen wurden laut Polizei folgende Schmuckstücke:

1x Ehering aus Gold (Gravur innenseitig aufgrund von Abnützungsspuren nicht mehr erkennbar - ansonsten keine besonderen Merkmale vorhanden).

1x doppelter Goldring mit drei kleinen Brillanten und zwei Saphiren.

1x Goldring mit offener Form mit einem kleinen Brillanten und einem Saphir.

Quelle: SN