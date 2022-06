Die Polizei ertappte in der Nacht auf Freitag einen Einbrecher auf frischer Tat. Der 40-jährige Rumäne war in ein Bürogebäude in der Münchner Bundesstraße eingebrochen - und löste dabei einen Alarm aus. Die Beamten umstellten das Gebäude, durchsuchten es und fanden den Mann schließlich in einem Bürokasten, in dem er sich vor den Polizisten versteckt hatte. Er wurde festgenommen. Ob er für weitere Einbrüche in Frage kommt, wird derzeit ermittelt.