Salzburg: Einschleichdieb sprang aus dem Fenster - seine Komplizinnen wurden festgenommen

Zwei Frauen und ein Mann schlichen sich am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in ein Wohnhaus in Gneis ein - die Haustür war unversperrt. Der couragierte 82-jährige Hausbewohner stellte den unbekannten Mann im Obergeschoß und sperrte ihn ins Schlafzimmer - danach rief der 82-Jährige die Polizei. Währenddessen sprang der eingesperrte Mann aus dem Fenster im ersten Obergeschoß und flüchtete.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.