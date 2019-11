Salzburg: Einschleichdieb wurde kurz nach Haftentlassung gleich wieder aktiv

32-Jähriger Salzburger suchte binnen eines Jahres ein und dieselbe Familie mindestens sieben Mal heim.

In der Stadt Salzburg hat die Polizei einen 32-jährigen Einschleichdieb ausgeforscht, der das Haus eines seiner Opfer seit Ende 2018 mindestens sieben Mal heimgesucht haben soll. Dabei wurde der Mann Ende Oktober von einer Überwachungskamera gefilmt und von Kriminalisten erkannt. Denn der Verdächtige ist kein Unbekannter. Er war nur zehn Tage vor seiner Entlarvung aus der U-Haft entlassen worden.

Der Salzburger war zunächst Mitte August nach einem versuchten Einschleichdiebstahl von einer Streife festgenommen worden. In der Folge gelang es den Ermittlern, ihm insgesamt 14 Diebstähle zuzuordnen. Zum Teil ließ der Mann aus unversperrten Autos Geld mitgehen, teilweise stahl er aus den Fahrzeugen aber auch Zweitschlüssel und plünderte die Fahrzeuge erst später. Der 32-Jährige saß nach seiner Festnahme rund zwei Monate im Gefängnis, wurde aber nach einer erfolgreichen Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht Linz auf freien Fuß gesetzt.

Das hinderte ihn aber nicht daran, nach seiner Entlassung seinen Modus Operandi fortzuführen. Ende Oktober entwendete er im Stadtteil Maxglan aus einem unversperrten Pkw den Wohnungsschlüssel, öffnete die Haustüre und durchsuchte die Räume. Dabei nahm er etliche Wertgegenstände mit. Was er nicht wusste: Sein Treiben wurde von der Videoüberwachung des Hausbesitzers gefilmt. Darauf erkannten sowohl die Ermittler wie die Opfer den Beschuldigten.

Wie sich später herausstellte, war der 32-Jährige nämlich nicht zum ersten Mal dort. Er soll seit Ende vergangenen Jahres gleich sieben Mal zum Haus der Familie gekommen sein und versucht haben, in das Gebäude bzw. das Auto zu gelangen. Einmal betrat er für mehrere Minuten das Haus, während die Bewohner schliefen.

Der Verdächtige wurde schließlich in seiner Wohnung festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurde jene Kleidung sichergestellt, die er bei seinem letzten Eindringen in das Haus getragen hatte. Der Salzburger leugnet die Taten, er sitzt nun erneut in der Justizanstalt Salzburg in U-Haft.

Quelle: APA