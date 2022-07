Salzburg: Einstiges Opfer von brutalem Überfall nun selbst des schweren Raubes beschuldigt

33-jähriger Rumäne wurde ihm Vorjahr brutal beraubt - jetzt soll er seinerseits einen bewaffnaten Raub verübt haben - und zwar auf eine Prostituierte.

Ein 33-jähriger Rumäne war vor 15 Monaten - im April 2021 - in Wals bei Salzburg Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Laut der späteren Anklage waren damals sechs vermummte, mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnete Landsmänner in ein vom 33-Jährigen gemietetes Appartement in Wals bei Salzburg gestürmt. Demnach schlugen und traten sie auf den 33-Jährigen ein und raubten ihm 25.300 Euro - das Opfer wurde erheblich verletzt.

Der 33-Jährige hatte zuvor in dem Appartement mit zwei Prostituierten ...