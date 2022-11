Salzburg: Einstiges Opfer von brutalem Überfall wurde nun selbst wegen schweren Raubes angeklagt

Ein im April 2021 überfallener Rumäne soll im heurigen Sommer einer Prostituierten unter Drohung mit einem Messer und einer Axt 4000 Euro abgenötigt haben.

Fakt ist: Ein 33-jähriger Rumäne war im April 2021 in Wals in seinem Appartement von sechs vermummten, mit Messer und Baseballschläger bewaffneten Landsmännern überfallen worden. Die Täter schlugen und traten auf ihn ein und raubten ihm 25.300 Euro - der 33-Jährige hatte sich zuvor in dem Appartement mit zwei Prostituierten vergnügt. Nachdem diese das Haus verlassen hatten, waren die sechs Schläger angerückt; das Sextett wurde zwischenzeitlich bereits verurteilt - zu Haftstrafen zwischen 2,5 und sechs Jahren.

Ebenso Fakt ...