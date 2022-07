Salzburg: "Electric Love"-Besucher zeigten Raubüberfall mit 3000 Euro Beute an

Opfer einer vierköpfigen Räuberbande sollen in der Nacht auf Mittwoch drei junge Schweizer in Salzburg-Schallmoos geworden sein. Die drei Eidgenossen waren wegen des "Electric Love"-Festivals nach Salzburg gereist.

Die drei Schweizer (ein 22-jähriger Mann, eine 18-jährige Frau sowie ein 16-jähriger Jugendlicher) hatten sich in der Nacht auf Mittwoch in einem Park an der Bayerhamerstraße in Salzburg-Schallmoos aufgehalten.

Gegen drei Uhr früh kam eine Gruppe mit vier noch unbekannten Personen (drei männlich, eine weiblich) auf sie zu, versetzte ihnen Tritte und Schläge und bedrohte sie mit einem Schlagring.

Die Täter nötigten die drei Schweizer, ihr gesamtes Bargeld zu übergeben. Weiters zwangen dei Kriminellen ihre Opfer Opfer durch wiederholte Androhung von Gewalt zu einem nahegelegenen Bankomaten. Dort mussten die Schweizer so oft Bargeld beheben vornehmen, bis das aufgrund des Limits nicht mehr möglich war.

Täter bedankten sich bei "braven" Opfern

Anschließend gaben die vier Täter 140 Euro zurück an ihre Opfer und schüttelten ihnen die Hände, weil sie "so brav mitgemacht hätten". Insgesamt raubten die Täter knapp 3000 Euro. Die Schweizer erstatteten sofort Anzeige. Sie hatten leichte Verletzungen erlitten und wurden vom Roten Kreuz versorgt. Eine Funkfahndung verlief bisher negativ. Die Ermittlungen laufen.