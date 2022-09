Salzburg: Erneut überfiel ein bewaffneter Mann mit FFP2-Maske eine Tankstelle

In der Nacht auf Mittwoch ist die Eni-Tankstelle an der Gabelsbergerstraße nahe dem Salzburger Hauptbahnhof überfallen worden. Der Coup verlief ähnlich wie jener drei Tage zuvor in Hallwang.

SN/polizei salzburg Bild aus der Überwachungskamera in Hallwang – schlug derselbe Täter auch in der Stadt Salzburg zu?