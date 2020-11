Salzburg: Erster Lockdown-Abend und schon sind die Raser wieder unterwegs

Der erste Abend mit den verschärften Lockdown-Bestimmungen hat der Salzburger Verkehrspolizei Arbeit beschert. Zwei dreiste Autoraser mussten gestoppt werden.

Kurz nach 17 Uhr wurde eine eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Köstendorfer Landesstraße auf einen Pkw-Lenker aufmerksam, der bei erlaubten 100 km/h seinen BMW auf 164 km/h beschleunigte. Der Flachgauer konnte nach kurzer Verfolgungsfahrt angehalten werden. Ihn erwartet eine Anzeige und eine satte Geldstrafe.

Noch am selben Abend zogen die Zivilstreifen-Polizisten auf der Westautobahn einen weiteren Raser aus dem Verkehr. Der Mann war bei erlaubten 130 km/h mit seinem Mercedes mit 196 km/h unterwegs. Der Stadt-Salzburger bremste erst ab als er die Blaulichter des Zivilstreifenwagens in seinem Rückspiegel bemerkte. Auch er wird angezeigt.

Die lockdown-bedingt verkehrsarmen Straßen hatten vor allem im heurigen Frühjahr etliche Lenker im Land Salzburg dazu verleitet, besonders stark auf die Gaspedale ihrer Autos zu drücken. Möglicherweise ist dieses Phänomen auch in den kommenden Lockdown-Wochen wieder zu beobachten.

Quelle: SN