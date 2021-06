Salzburg: Es nähern sich erneut schwere Unwetter

Am Dienstagnachmittag wird es wieder gewittern. Die Hitzewelle ist vorbei, in den kommenden Tagen bleibt es unbeständig und kühl.

Nach dem Badewetter am Wochenende und zu Wochenbeginn nähern sich erneut Gewitter. Ein Tiefdruckgebiet bewegt sich auf Salzburg zu. Dieses bringt kühle Luft aus dem Westen nach Salzburg. "Im Vorfeld wird es im Norden Salzburgs wieder gewittern. Die Unwetter werden aber vermutlich nicht so stark sein wie in den vergangenen Wochen", sagt Michael Butschek, Meteorologe der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Salzburg. Die Unwetter erwartet Butschek für den späten Dienstagnachmittag sowie in der ersten Nachthälfte. "Es wird eine relativ kurze Gewitterphase. Es kann aber auch am Dienstag noch vereinzelt regnen."

Im weiteren Verlauf der Woche bleibt es kühler mit Temperaturen bis maximal 20 Grad. "Es bleibt wechselhaft und unbeständig", sagt der Meteorologe.

Die ZAMG veröffentliche kürzlich den Statusbericht Österreich. Rückblickend auf das Jahr 2020 lässt sich sagen: Das Jahr war zu warm. Es war das viertwärmste Jahr der Messgeschichte.

Das "Klima"-Jahr 2020 im Überblick: