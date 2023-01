Salzburg: Falsche Kinder lockten älteren Menschen Geld heraus - diesmal über 3000 Euro überwiesen

Fast schon täglich gibt es Meldungen über Telefonbetrüger in Salzburg, die sich als Kinder bei betagteren Eltern melden und sie um Geld beten. Am Freitag wurde nun eine 67-jährige Pinzgauerin Opfer dieser Betrugsmasche.

Der Nachricht vom vermeintlichen Sohn mit der Info über ein verlorenes Handy und der Aufforderung, Geld auf ein deutsches Konto zu überweisen, um eine dringende Rechnung zu begleichen, kam die Frau nach, sie überwies knapp 3000 Euro. Als kurz danach eine neuerliche Überweisung gefordert wurde, wurde die Frau stutzig und kontaktierte den Sohn. Die Ermittlungen laufen.

In einem anderen Fall hatte am Mittwoch Nachmittag hatte eine 63-jährige Flachgauerin eine SMS von einer unbekannten Nummer erhalten. Die Nachricht stammte vermeintlich von der Tochter der Frau mit dem Inhalt, dass ihr Handy kaputt sei und sie dringend Überweisungen tätigen müsse. Die 63-Jährige gab ihre Electronic-Banking-Daten an die angebliche Tochter weiter. Es wurden daraufhin zwei Überweisungen getätigt. Da sich die richtige Tochter kurz darauf meldete, bemerkte die Flachgauerin, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Richtige Tochter verhinderte Überweisung

Donnerstagnachmittag gab es einen ähnlichen Fall, diesmal in der Stadt Salzburg: Die "Tochter" eines 81-Jährigen bat um eine wichtige Überweisung in der Höhe von 3255,50 Euro zu tätigen, da dies für sie gerade wegen eines defekten Mobiltelefones nicht möglich sei. Der Salzburger war gerade dabei die Überweisung zu tätigen, als seine richtige Tochter nach Hause kam und ihn von der Überweisung gerad noch abhalten konnten. Dem Salzburger entstand kein Schaden.

Am Donnerstagabend wiederum erhielt eine 77-jährige Flachgauerin eine SMS von einer unbekannten Nummer mit dem Inhalt, dass dies die neue Nummer ihres Sohnes sei. Die Flachgauerin war zunächst misstrauisch und rief ihren Sohn auf der gewohnten Nummer an. Der Mann meldete sich aber nicht, weshalb die 77-Jährige auf den Chat mit dem Unbekannten einging. Dabei wurde die Frau um eines Überweisung gebeten. Sie zahlte 840 Euro ein, ehe sie den Betrug bemerkte.