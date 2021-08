Salzburg: Falsche Polizisten betrogen 90-Jährige um mehr als 100.000 Euro

Enormen Schaden haben Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, in Salzburg-Gnigl angerichtet. Die unbekannten Täter lockten einer 90-jährigen Frau Beute in Höhe von mehr als 100.000 Euro heraus.

Am Mittwochnachmittag rief ein noch unbekannter Mann bei der betagten Salzburgerin an und sagte, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Dafür seine eine Kaution in Höhe eines fünfstelliger Eurobetrages fällig.

Da die überrumpelte 90-Jährige nicht genügend Bargeld hatte, griff sie zusätzlich auf mehrere Goldmünzen zurück - die - unwissend - mehr als 100.000 Euro wert waren.

Anschließend erfolgte vor dem Wohnobjekt der 90-jährigen Frau in Gnigl die Übergabe der "Kaution" an eine Frau, die sich als "Polizistin" ausgab.

Sowohl von der Täterin als auch von ihrem Komplizen fehlt jede Spur.