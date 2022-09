Salzburg: Falsche Polizisten knöpften Pensionistinnen fast 100.000 Euro ab

Sie geben sich als Polizisten aus, rufen an und sagen, in der Umgebung werde eingebrochen. Und der/die Angerufene sei das nächste Ziel. Wer diesen Anrufern glaubt, verliert jede Menge Geld.

Die Serie an Betrugsfällen mit falschen Polizisten in Salzburg reißt nicht ab. Am Mittwoch ließ sich eine 81-jährige Frau von vermeintlichen Kriminalisten hinters Licht führen. Sie übergab den Tätern 1500 Euro Bargeld.

Das ist im Vergleich zu den anderen Schadensfällen der vergangenen Tage gering, das Delikt ist deshalb aber nicht weniger verwerflich. Denn binnen einer Woche meldete die Salzburger Polizei gleich fünf von gewissenlosen Kriminellen erfolgreich durchgeführte Betrugsfälle.

Diese liefen immer nach dem selben Schema ab: Bei einem betagten Menschen klingelt das Telefon. Ein unbekannter Anrufer stellt sich als Polizist vor und teilt mit, dass in der Umgebung des Angerufenen eingebrochen worden sei. Und man habe eine Liste mit künftigen Tatorten gefunden - wie eben der Unterkunft des/der besagten Pensionisten/Pensionistin. Man wolle einen Beamten vorbeischicken, der Geld und Wertgegenstände sicher verwahren wird.

Durch Berichte in den Medien und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei (Kriminalprävention) sind viele ältere Semester vorgewarnt. Sie beenden sofort diese Telefonate, einige melden sich bei der echten Polizei.

Doch gelegentlich kommen die Kriminellen durch. Am Donnerstag der Vorwoche lockten sie einer 89-jährigen Salzburgerin 31.000 Euro heraus. Tags darauf übergab eine 83-jährige Salzburgerin einem Unbekannten 3000 Euro Bargeld. 23.000 Euro waren es am selben Tag, den 82-jährige Salzburgerin einem falschen Polizisten aushändigte. Eine weitere 85-jährige Salzburgerin wurde an jenem "Schwarzen Freitag" 21.000 Euro los.

Das sind insgesamt 79.500 Euro Bargeld. Da in zwei Fällen auch noch hochpreisige Gold- und Silbermünzen übergeben wurden, dürfte der Schaden wohl 100.000 Euro betragen.

Gelegentlich kann die Polizei den Abholern eine Falle stellen. Diese Täter sind aber nicht jene, die angerufen haben. Sie sind die Handlanger von Kriminellen, die meist im Ausland sitzen. Der wirksamste Schutz vor diesen Verbrechern ist Information: Die Polizei ruft nie an und bietet an, Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen.