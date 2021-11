Salzburg: Falscher Versicherungsmakler erschlich 925.000 Euro

Der Mann täuschte seinen Opfern vor, ihr Geld gewinnbringend anzulegen.

Die Kriminalpolizei überführte einen 49-jährigen Österreicher wegen Anlagebetruges. Er soll zwei Salzburgern vergetäuscht haben, ihre Lebensversicherung gewinnbringend angelebt zu haben. Laut Polizei vertrauten die beiden Männer im Alter von 49 und 65 Jahren dem Beschuldigten in den vergangenen neun Jahren 925.000 Euro an.

Der falsche Versicherungsmakler soll gegenüber seinen Opfern angegeben haben, eine Lebensversicherung zu speziellen Konditionen für die beiden Männer eröffnen zu können. Einzige Voraussetzung wäre, das Geld müsse ihm in bar übergeben werden. Die beiden Salzburger erhielten dafür vom Beschuldigten gefälschte Urkunden in Form von Polizzen und Einzahlungsbestätigungen. In den gefälschten Polizzen war angeführt, dass sie das angesparte Geld bis zu zweimal jährlich beheben können, allerdings nur durch den Versicherungsmakler. Laut Polizei zahlte der Österreicher bei einer dieser Behebungen 350.000 Euro an den 49-jährigen Salzburger aus. Als er für den Mann ein zweites Mal Geld beheben sollte, erklärte er, dass das Geld von Seiten der Versicherung verschwunden sei. Die noch ausständigen 575.000 Euro gab der Beschuldigte laut Polizei zum Begleichen seiner persönlichen Schulden und zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes aus. Der Österreicher gehe seit 2008 keiner Arbeit mehr nach. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.