Salzburg feiert beim Edelweißkränzchen

Es ist der Höhepunkt im Salzburger Fasching - zumindest wenn es um eine zünftig-trachtige Ballgaudi geht.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

2500 Bergfexe folgten der Einladung zum Edelweißkränzchen. Eine lange Nacht auch für Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner, dessen Frau Alexandra nach einigen Volkstänzen schwärmte: "Wir kommen im Laufe der Ballsaison beim Tanzen immer mehr in Übung". Zufrieden auch Edelweiß-Club Obmann Reinhard Doppler: "Tracht ist bei uns Pflicht, und das seit mehr als 100 Jahren". Das man auch heuer gut und gerne doppelt so viele Karten hätte verkaufen können, zeigt einmal mehr, wie "in" Salzburgs ältester Ball ist.

