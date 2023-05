Salzburg: Feuerwehr rettete zwei Personen aus Wohnungen

Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Brand in einem Wohngebiet in der Stadt Salzburg. Zwei Personen wurden dabei verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht.

BILD: SN/FMT/MW Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand am Mittwochabend rasch unter Kontrolle bringen. BILD: SN/FMT/MW Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand am Mittwochabend rasch unter Kontrolle bringen. BILD: SN/FMT/MW Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand am Mittwochabend rasch unter Kontrolle bringen.

Am Mittwoch kam es zu einem Brand in der René-Marcic-Straße im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits zwei bis drei Meter vom Balkon der Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses, berichtet Einsatzleiter Andreas Reitsamer. Nachbarn hatten die Feuerwehr um kurz vor 18 Uhr alarmiert. "Wir erhielten die Meldung, dass eine Person vermisst wurde und sich nach wie vor in der Wohnung befand", sagt Reitsamer. Laut Feuerwehr hatte sich lediglich im Bereich des Balkons der Brand entwickelt. Zwei Personen und einen Hund aus der Wohnung gerettet Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und zur vermissten Person, eine 81-jähriger Pensionist, in der Wohnung vordringen, die laut um Hilfe rief. Zudem stellte sich im Zuge des Einsatzes heraus, dass auch in der Wohnung darüber eine Person, ein 21-jähriger lettischer Staatsbürger, gerettet werden musste. Die Feuerwehr konnte beide Personen bergen, sie wurden von Rettungskräften des Roten Kreuzes mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Uniklinikum Salzburg transportiert. Die Feuerwehr versorgte auch einen Hund, der sich in dem Gebäude befunden hat. Das Tier ist sich nun in der Obhut der Berufsfeuerwehr. Nachdem vor Ort keine genaue Brandursache festgestellt werden konnte, wurde - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg - die Beiziehung eines Brandsachverständigen angeordnet.

Podcast "Schattenorte"