Salzburg: Feuerwehren pumpten nach Gewittern Keller und Garagen aus

Im Wallersee kenterte wegen des Sturms ein Ruderboot. Die Insassen schafften es laut Feuerwehr selbst ans Ufer.

Die Gewitter, die am späten Donnerstagnachmittag über Teile Salzburgs niedergegangen sind, haben stellenweise für Überflutungen und umgestürzte Bäume gesorgt. Im Pinzgau, Pongau und im Flachgau wurden einige Feuerwehren alarmiert. In Saalfelden wurden die freiwilligen Helfer in der Almerstraße im Bereich der Berglandsiedlung angefordert. Wasser war nach heftigen Regenfällen in Keller und Tiefgaragen eingedrungen. 31 Feuerwehrleute waren an insgesamt zehn Einsatzorten mit Pumparbeiten beschäftigt.

Die Feuerwehr Pfarrwerfen musste mit 20 Einsatzkräften nach Pöham ausrücken. Dort sorgte ein Zufluss des Fritzbachs für Probleme. "Der Bach ist über die Ufer getreten und auf mehr als 500 Meter Länge durch Pöham geflossen", schilderte Ortsfeuerwehrkommandant Martin Bergmüller. Bis in die Abendstunden hinein wurde mit schwerem Gerät daran gearbeitet, den Bach wieder in sein Bett zu verlegen.

In Dorfgastein sei das Hagelgewitter "grenzwertig" gewesen, meinte der stellvertretende Ortsfeuerwehrkommandant Matthias Egger. "Im Bereich Klammstein, wo die Einsätze waren, ist eine Front durchgezogen, da war alles weiß." 21 Kameraden wurden zu einem überfluteten Keller und zu einem über die Ufer getretenen Bach gerufen.

In Werfenweng war die Lage rasch unter Kontrolle, nachdem ein umgefallener Baum eine Zufahrt zu einer Siedlung versperrt hatte. "Es war nach einer Viertelstunde erledigt", sagte Ortsfeuerwehrkommandant Markus Huber. Harmlos stellte sich laut Landesfeuerwehrverband auch die Alarmierung heraus, nachdem wegen des Sturms ein Ruderboot im Wallersee gekentert war: Die Insassen hätten es eigenständig ans Ufer geschafft, hieß es.

Auch abseits der Unwettereinsätze waren die Dienste der Feuerwehren gefragt: In St. Martin bei Lofer halfen die Freiwilligen nach einem Wasserleitungsschaden mit Nasssaugern aus. Und in Koppl musste ein Fahrzeug gelöscht werden, nachdem die Batterie in Brand geraten war.