Salzburg-Film sorgt in den USA für Furore

Eine Filmromanze mit Alfons Haider und vielen Salzburg-Bildern wurde bei einem US-Filmfestival zum besten Film gekürt.

Eine Liebesgeschichte aus Salzburg hat beim 21. California Independent Film Festival in Kalifornien für Aufsehen gesorgt. "The Salzburg Story" - eine Filmromanze des österreichischen Regisseurs Alexander Peter Lercher - wurde dort am Samstag als bester Film ausgezeichnet.

Der Film ist die kulturübergreifende Liebesgeschichte eines jungen, neurotischen, österreichischen Komponisten, der sich in eine Amerikanerin verliebt - und zwar vor der romantischen Salzburger Stadt- und Bergkulisse. Sie ermutigt ihn, seinen Träumen zu folgen, die sein Vater, dargestellt von Alfons Haider, für Jahre unterdrückt hat.

Haider, der vor mehr als 40 Jahren in Los Angeles und San Francisco Schauspiel studierte, sieht es als sein Comeback als Filmschauspieler. Die vergangenen Jahrzehnte sei er in Österreich als Moderator festgelegt worden. "Dass ich jetzt diese Chance bekommen habe, auch noch einen fiesen Menschen spielen zu dürfen, ist sehr schön", sagt Haider. Er habe dafür sogar zehn Kilo zunehmen müssen. "Ich fühle mich jetzt wieder als Schauspieler zu Hause. Mit 60 kann man auch ein zweites Mal anfangen."

Zum ersten Mal in der 21-jährigen Geschichte hatte das California Independent Film Festival mit der "Salzburg Story" einen ausländischen Film bereits für die Eröffnung ausgewählt. "Es ist eine herzerwärmende Story mit toller Regie, fantastischen Schauspielern und dem Look einer Millionen-Produktion aus Hollywood", sagte Festival-Leiter Derek Zemrak. Bei dem einwöchigen Festival wurden 67 Filme aus 21 Ländern gezeigt.

Mit einem vergleichsweise bescheidenen Budget von 200.000 Euro und einem "Hammerteam" habe er "The Salzburg Story" und damit seinen zweiten Spielfilm auf die Beine gestellt, sagte der 27-jährige Nachwuchsregisseur und Produzent Lercher. Er setzte mit der "Salzburg Story" auf eine "Sound of Music"-Atmosphäre und die Salzburger Kulisse, mit der er das US-Publikum "zu verzaubern" hoffe. Gedreht wurden die Filmszenen unter anderem im Garten des Schlosses Mirabell, zu sehen sind Bilder von Kutschfahrten und Frauen im typischen Dirndl-Look. 2019 soll die englischsprachige Produktion auch in Europa gezeigt werden.

Quelle: SN