Salzburg fliegt erste Covid-Intensivpatienten nach Wien aus

Jetzt kommt der politische Hilferuf von Gesundheitsreferent Christian Stöckl - und er erreicht Wien: Am Mittwoch und Donnerstag werden vier Covid-Intensivpatienten per Hubschrauber von Salzburg nach Wien überstellt.

Die Lage in Salzburgs Spitälern spitzt sich weiter zu. Am Dienstag wurden 45 an Covid erkrankte Personen auf Intensivstationen versorgt. Am vergangenen Freitag waren es noch 32 gewesen. Allein im Salzburger Landeskrankenhaus wurden 27 Corona-Intensivpatienten versorgt, sechs weitere in der Christian-Doppler-Klinik, zwei im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, neun im Klinikum Schwarzach und eine Person im Krankenhaus Zell am See.

Die Landeskliniken sind nun gezwungen, mehr Platz für Coronapatienten zu schaffen. Als kurzfristige Maßnahme werden nun die ersten Intensivpatienten ...