Salzburg: Frau im Mirabellgarten von drei Räubern überfallen

Eine 33-jährige Salzburgerin hat bei der Polizei einen Raubüberfall angezeigt: Sie sei im Mirabellgarten von drei Unbekannten angegriffen worden.

Laut vorliegender Anzeige ereignete sich der Überfall am Samstag zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr. Die 33-Jährige war zu diesem Zeitpunkt allein im Mirabellgarten unterwegs. Zwei Männer sollen der Frau gefolgt sein.

Plötzlich sei ein weiterer Mann mit einem Messer vor ihr auf den Gehweg gesprungen und habe sie bedroht, hieß es im Polizeibericht. In weiterer Folge sei sie von den zwei Männern, welche sich hinter ihr befanden, in den Bauch geschlagen und als sie am Boden lag getreten worden.

Die drei unbekannten Männer raubten ihr die Handtasche und Schmuck. Bei den Tätern habe es sich um Personen ausländischer Herkunft mit dunklerer Hautfarbe gehandelt, berichtete die Polizei. Während des Überfalls redete nur einer der Männer in schlechtem Deutsch mit ausländischem Akzent.

Quelle: SN