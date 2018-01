Salzburg freiwillig rauchfrei: Nach einer Woche machen 38 Lokale mit

Der Gesundheitslandesrat ist zufrieden. Vor einer Woche hat er den Aufruf gestartet. Die Extra-Pickerl gehen nächste Woche an die Lokalbetreiber.

Vor einer Woche preschte Salzburgs Gesundheitsreferent, LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP), mit der Aktion "Salzburg freiwillig rauchfrei" vor. Stöckl will die Wirte überzeugen, ihren Gästen freiwillig ein rauchfreies Lokal anzubieten - auch wenn die Bundesregierung das für Mai geplante Rauchverbot gekippt hat. Die Resonanz auf die Aktion hat Stöckl überrascht. Bis Dienstag haben sich 38 Lokale gemeldet, die an der Aktion teilnehmen. Sie finden sich aufgelistet auf der Homepage. Die meisten finden sich in der Stadt Salzburg. Meldungen gibt es aber aus allen Bezirken. "Ich bin mit der Initiative zufrieden. Es hat sehr viele positive Rückmeldungen aus dem ganzen Land gegeben", sagt Stöckl.

Das Pickerl "Salzburg freiwillig rauchfrei" geht heute, Mittwoch, in Druck und wird an die Lokalbetreiber verschickt. Dann wird der Gesundheitsreferent einen weiteren Aufruf starten.

(SN)