Salzburg: Fünfköpfige Mädchenbande attackierte zwölfjährige Schülerin

Die Salzburger Polizei hat nun nach mehrmonatigen Ermittlungen einen gewalttätigen Angriff auf eine zwölfjährige Schülerin in Maxglan aufgeklärt.

Insgesamt fünf minderjährige Täterinnen zwischen zwölf und 15 Jahren griffen laut dem am Montag veröffentlichten Polizeibericht am 12. Juni eine zwölfjährige Mitschülerin nach Schulschluss in Maxglan tätlich an.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung spuckten die Täterinnen das Opfer zuerst mehrfach an und attackierten das Opfer dann unter anderem mit Faustschlägen und Fußtritten. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades.

Bei den Täterinnen handelt es sich nach Polizeiangaben um drei österreichische Staatsangehörige und jeweils eine serbische bzw. bulgarische Staatsbürgerin. Gegen die älteste, 15-jährige Beschuldigte erhob die Staatsanwaltschaft Salzburg bereits Anklage. Das Strafverfahren gegen die anderen unmündigen Täterinnen wurde eingestellt. Beim Opfer handelt es sich um eine zur Tatzeit zwölfjährige österreichische Staatsangehörige.