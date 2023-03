Salzburg: Fußgängerin bei Kollision mit Bagger tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen hat am Donnerstagvormittag eine 46-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Itzling in Salzburg erlitten.

Das Drama ereignete sich laut Polizei an der Kreuzung Landsturmstraße/Elisabethstraße. Ein 58-jähriger Baggerfahrer lenkte den Mobilbagger in der Elisabethstraße stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts in die Landsturmstraße abzubiegen.

Zeitgleich ging eine 46-jährige Fußgängerin entlang des linken Gehsteigs in der Elisabethstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Sie wollte laut Zeugenaussagen ebenfalls nach links in die Landsturmstraße zu gehen.

Es kam zum folgenschweren Unfall, bei dem die 46-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Zur Klärung der genauen Unfallumstände erfolgen derzeit weitere Ermittlungen.

An dieser Kreuzung geschah der Unfall: