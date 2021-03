Salzburg gedachte der Corona-Opfer

Sieben Kirchen zelebrierten mit Vertretern aus Politik, Medizin, Einsatzorganisationen und Behörden im Dom einen Gottesdienst.

Im Salzburger Dom versammelten sich Freitagabend die Vertreter von sieben christlichen Konfessionen und die Verantwortlichen bei der Pandemiebewältigung zu einem Gedenkgottesdienst. Entzündet wurde bei dem "spirituelle Innehalten" eine vom Land gestiftete Coronakerze mit dem Spruch: "Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn."

Anstelle von Erzbischof Franz Lackner, der sich in vorsorgliche Selbstisolation begeben hat, sprach Weihbischof Hansjörg Hofer. Seine Worte richteten sich an die Familien und Freunde der Corona-Opfer. "Niemand von all denen, die oft einsam und ohne Beisein ihrer Angehörigen sterben mussten, ist vergessen. Für sie alle beten wir."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer bemühte sich, Mut zu machen: "Geben Sie nicht auf, lassen Sie den Kopf nicht hängen, mobilisieren Sie ihre Kräfte, sehen Sie auch, dass jede Krise relativ ist und dass dieses Land schon viel schwerere Schicksalsschläge hat überwinden müssen."

Die Predigt der ökumenischen Feier hielt Olivier Dantine, Superintendent der Evangelischen Kirche. "Wir erleben schmerzlich, dass wir das Leben nicht in der Hand haben", sagte er. "Aber das heißt gerade nicht, dass wir der Situation völlig ausgeliefert sind. Wer glaubt, weiß sich auch in solchen Zeiten getragen."