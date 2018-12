Salzburg gehen die "Heiligen Könige" nicht aus

Zuletzt klagte das steirische Judenburg über einen Mangel an Sternsingern. In der Erzdiözese Salzburg stehen genug Kinder bereit.

Das Pfarrheim in Siezenheim war am Sonntagnachmittag fest in königlicher Hand. 40 Mädchen und Buben haben sich zur Sternsingerprobe versammelt. An den Kleiderständern mit den Kostümen herrschte dichtes Gedränge.

"Früher war das der Vorhang in meinem Kinderzimmer", sagt Christine Hofmann und deutet auf eine der handgenähten Kronen, die sich auf den Fensterbänken im Probenraum stapeln. Die Pfarrgemeinderätin ist der ruhende Pol in der Kinderschar. Seit zwölf Jahren organisiert sie das Sternsingen - so wie ihre mittlerweile verstorbene Mutter vor ihr.