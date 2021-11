Salzburg: Gesundheitsbehörde testet alle Reiserückkehrer aus Südafrika auf neue Corona-Mutation

Alle, die in den vergangenen zehn Tagen aus Südafrika zurück gekommen sind und noch kommen, sind dringend aufgerufen, sich mittels PCR-Methode testen zu lassen.

Die Salzburger Gesundheitsbehörden zeigen sich aufgrund der ersten Erkenntnisse zur neuen Virusvariante alarmiert. Alle, die in den vergangenen zehn Tagen aus Südafrika zurück gekommen sind und noch kommen, sind dringend aufgerufen, sich mittels PCR-Methode testen zu lassen, informiert das Land Salzburg in einer Aussendung am Freitag.

"Wir beobachten diese Variante, die nach ersten Erkenntnissen hochansteckend ist und den Namen B.1.1.529 trägt, mit großer Aufmerksamkeit", so Dr. Robert Sollak, stellvertretender Landessanitätsdirektor Salzburgs. Reiserückkehrer werden nun auf diese Variante getestet. Jede positive Probe wird sequenziert, um eine eventuelle Mutation nachweisen zu können. "Ein Anruf bei 1450 mit dem Kennwort ,Reiserückkehrer Südafrika" reicht und man wird einem behördlichen Test zugewiesen. Aufgerufen sind alle, die in den vergangenen zehn Tagen aus Südafrika gekommen sind oder noch einreisen werden", erklärt Sollak.

Pioritäres Contact Tracing

Falls die Sequenzierung der PCR-Probe die neue Variante zu Tage bringt, beginnt umgehend das verschärfte und umfassende Contact Tracing, die Fälle werden prioritär behandelt, um die Infektionsketten möglichst effektiv zu unterbrechen.