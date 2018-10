Salzburg: Gewalttäter hatte zuhause auch zwei Pistolen sowie diverse Drogen

45-jähriger schlug 18-jährige Frau. Polizei stellte in der Wohnung in Taxham auch zwei Gaspistolen, Kokain, Heroin und Marihuana sicher.

Bei einem Streit in einer Wohnung in Salzburg-Taxham am Montagfrüh schlug ein 45-jähriger Salzburger einer 18-jährigen Deutschen derart wuchtig ins Gesicht, dass sie erheblich verletzt wurde. Die 18-Jährige kam zur Behandlung ins Spital, gegen den Gewalttäter ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Polizei fand dann bei dem 45-Jährigen im Zuge der Durchsuchung der Wohnung zwei Gaspistolen und einen Schlagring, obwohl gegen den Mann ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Zudem entdeckten die Polizisten geringe Mengen Kokain und Heroin sowie rund 60 Gramm Marihuana.

Quelle: SN