Salzburg-Gneis: Mann stürzte in Schacht

Die Feuerwehr konnte den schwer verletzten Mann mit einer speziellen Seilkonstruktion aus dem Schacht befreien. Er wurde in das Unfallkrankenhaus gebracht.

Im Salzburger Stadtteil Gneis kam es am Freitagmittag zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann stürzte aus bisher unbekannter Ursache in den Lichtschacht eines Gebäudes. Er fiel etwa zwei Meter tief und wurde dabei schwer verletzt. "Als wir eingetroffen sind, versorgte bereits ein Notarzt den Mann", sagt der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Andreas Reitsamer. Der Arzt habe aufgrund der Breite des Schachts zu dem Verletzten hinabsteigen können. "In weiterer Folge haben wir zusammen mit dem Roten Kreuz und einer Seilkonstruktion den Verletzten aus dem Schacht geholt", sagt Reitsamer.

Der Arbeiter wurde in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.