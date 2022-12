Salzburg-Gnigl: 54-jährige Frau stolperte und wurde von Bus überrollt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Grazer Bundesstraße im Salzburger Stadtteil Gnigl ereignet. Eine Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr Vormittag. Ein 43-jähriger Chauffeur war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Bus in Richtung stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich lief eine 54-Jährige zur dortigen Bushaltestelle.

Laut Angaben mehrerer Zeugen sowie des Buslenkers stolperte beziehungsweise rutschte sie aus und stürzte dabei mit den Beinen voran seitlich unter den Bus. Das meldete die Polizei in einem Bericht am Nachmittag: "In weiterer Folge wurde die 54-Jährige von den Busreifen der zweiten und dritten Radachse im Bereich des Unterkörpers überrollt."

Die Salzburgerin wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Notarztes in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Aufgrund der Verletzung war ein Alkotest bei der Salzburgerin nicht möglich. Der Alkotest des Busfahrers verlief negativ. Im Zuge der Unfallaufnahme erfolgte eine Totalsperre der B158.