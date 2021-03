Salzburg-Gnigl: Einbrecher erbeuteten 50.000 Euro Bargeld und Schmuck

Reiche Beute haben Einbrecher am Wochenende in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Gnigl gemacht. Während die Bewohner einkaufen waren, räumten die Täter die Wohnung aus.

Der Coup ereignete sich nach Angaben der Polizei in den Nachmittagsstunden des Samstag. Die Täter gelangten in die Wohnung, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Dann heißt es im Polizeibericht: "In der Wohnung erbeuteten die Unbekannten einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag (also um die 50.000 Euro, Anm.) und Schmuck."

Im Anschluss daran versuchten die Täter in eine weitere Wohnung im selben Mehrparteienhaus zu gelangen. Dabei scheiterten sie jedoch an der Eingangstür.

Die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen sind im Gange.