Salzburg-Gnigl: Geldeintreiber lösten Großeinsatz der Polizei aus

Wenn der neue Steinlechner-Wirt Babak "Bobby" Ahmadian und Küchenchef Manuel Klein am 20. Mai das Wirtshaus Steinlechner wieder aufsperren, dann ist das ein Neustart nach mehr als 500 Schließtagen. Der …

Kultur

Gastronomie, Hotellerie, Kultur, Sport - in all diesen Bereichen wird es ab 19. Mai nach langer Durststrecke zu Öffnungsschritten kommen. Getestete, Geimpfte und Genesene kommen in den Genuss von …