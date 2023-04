Salzburg-Gnigl: SUV durchbricht beim Einparken Auslagenscheibe von Cafè

Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag in der Bachstraße in Salzburg-Gnigl ereignet: Dort war aus noch unbekannter Ursache ein großer SUV durch die Auslagenscheibe gekracht.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr Vormittag. Eine 71-jährige Salzburgerin war in der Bachstraße mit ihrem BMW unterwegs. Die Frau wollte laut Polizei ihren Wagen vor der Geschäftszeile einparken. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Lenkerin gegen die Hausmauer beziehungsweise den Eingang eines Kaffeehauses. Der Pkw kam im Lokal zum Stillstand. Die 71-Jährige zog sich eine leichte Verletzung zu. Im Lokal befand sich zum Zeitpunkt des Unfalles ein Gast. Dieser blieb unverletzt. Betroffen war das Bäckerei-Konditorei Schober mit seinem angeschlossenen Cafè. Dort hieß es auf SN-Anfrage: "Ein Auto ist in die Lokalität gefahren. Es entstand Sachschaden. Mehr können wir dazu jetzt gar nicht sagen." Polizei, Berufsfeuerwehr, aber auch das Rote Kreuz waren alarmiert worden. An dem Gebäude und vor allem im Gästebereich war enormer Sachschaden entstanden. Die Glasfassade war zerbrochen, Trümmer der Außenmauer lagen im Lokal verstreut, Tische und Bestuhlung wurden beschädigt. Ein Abschleppunternehmen musste nach ersten Aufräumarbeiten den havarierten BMW abtransportieren.