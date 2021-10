Salzburg gurgelt ab Mittwoch: So funktioniert der PCR-Test für Zuhause

Am kommenden Mittwoch, 27. Oktober, startet das Angebot der kostenlosen PCR-Gurgeltests für Zuhause im Bundesland Salzburg. Das Ergebnis ist 72 Stunden gültig und zählt als 3-G-Nachweis.

Ab Mittwoch soll in Salzburg gegurgelt werden. In 54 Ausgabestationen bei Spar, Eurospar, Interspar und in den Maximärkten Anif und Bruck an der Glocknerstraße können PCR-Gurgeltests abgeholt werden. Abzugeben sind die fertigen Tests in 241 Abgabestationen im ganzen Bundesland Salzburg: etwa in 118 Gemeindeämtern, 107 Spar-Märkten und 16 McDonald's-Filialen. Sämtliche Stationen und der genaue Ablauf sind auf sbg-gurgelt.at zu finden. Gültig sind die Gurgeltests für den 3G-Nachweis für 72 Stunden. Die Ergebnisse können in den "Grünen Pass" eingespielt werden. In Salzburg werden die Tests von der Novogenia GmbH in Eugendorf durchgeführt. Von der Probensammlung zu Hause bis zum Ergebnis sollen durchschnittlich weniger als 20 Stunden vergehen.

So funktioniert der PCR-Gurgeltest

Das Land Salzburg informierte am Montag in einer Aussendung über den genauen Ablauf eines PCR-Gurgeltests:

Kostenloses PCR-Gurgel-Set an Ausgabestelle abholen: bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und in den Maximärkten Anif und Bruck an der Glocknerstraße. Die Ausgabe ist begrenzt auf ein Test-Paket mit zehn Stück für einen bis zu Drei-Personen-Haushalt.

Anmelden auf sbg-gurgelt.at, dann "Jetzt Testen" anklicken, um ein persönliches Probenkonto anzulegen. Bei der Registrierung wird ein Etikettenbogen an das Konto und die Person gebunden.

Probe registrieren und gurgeln. Melden Sie sich mit Ihren Daten an und folgen Sie der digitalen Anleitung.

Probe bei Abgabestelle einwerfen: in 118 Gemeindeämtern, 107 SPAR-Märkten und 16 McDonald's-Filialen. Die Probe muss innerhalb von zwei Stunden nach Probenabnahme in eine Sammelbox eingeworfen werden. Wichtig dabei ist, die Probe bis 10 Uhr einzuwerfen, um ein Ergebnis bis zum nächsten Tag zu erhalten.

Ergebnis innerhalb von 20 bis 24 Stunden. Sobald das Ergebnis verfügbar ist, erhalten Sie eine SMS mit einem Link zum Analysebefund als PDF. Das dort geforderte Passwort ist Ihr Geburtsdatum.

Haslauer: "Werden auf 2,5-G-Regel umschalten"

Wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in der vergangenen Woche mitteilte, wolle man in Salzburg "bald auf die 2,5-G-Regel umschalten". Das heißt, es gelten nur noch PCR-Tests. Antigentests würden beim Frei- bzw. Eintrittstesten nicht mehr akzeptiert. Die Trefferquote bei PCR-Tests sei um das Fünffache höher als beim Antigentest, argumentierte Haslauer. So seien zuletzt in den Teststraßen bei wöchentlich 110.000 durchgeführten Antigentests 85 positiv gewesen, bei 19.000 PCR-Tests habe es dagegen 90 positive Ergebnisse gegeben.

Die großen Partner für die PCR-Gurgeltests sind in Salzburg der Spar-Konzern und McDonald's - und nicht wie in Wien die Rewe-Filialen. Darüber hinaus werden nach Angaben des Haslauer-Sprechers Christian Pucher das Rote Kreuz sowie die Gemeindeämter mit in die Testinfrastruktur eingebunden.

"Riesiger logistischer Aufwand"

Die Logistik sei für ein Bundesland wie Salzburg im Vergleich zu einer Großstadt wie Wien herausfordernder, deshalb seien mehr Partner erforderlich, sagte Haslauer bereits im Vorfeld. Das System werde ein paar Tage brauchen, bis es sich eingespielt habe, ließ das Land Salzburg nun am Montag in einer Aussendung wissen. Außerdem wird an alle appelliert, die Tests nicht zu horten, denn diese seien dafür da, zeitnah genutzt zu werden und nicht, um sie zu Hause für künftige Pandemiewellen anzuhäufen. Jeder könne sich sein Startpaket holen. Ein Paket mit zehn Tests und drei QR-Code-Bögen reicht für einen durchschnittlichen Haushalt von drei Personen für eine Woche. Das Land beobachte den Start und die Nachfrage genau und werde das Angebot dementsprechend weiter anpassen.