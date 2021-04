Salzburg: Haft für 17-jährigen Burschen nach irrwitziger Fahrt unter Drogen

Der junge Drogenlenker ohne Führerschein war der Polizei davongerast und hatte in der Folge ein Streifenauto gerammt - zwei Beamten wurden dabei verletzt. Am Montag erhielt der junge Rumäne am Salzburger Landesgericht zehn Monate teilbedingte Haft, drei Monate davon wurden unbedingt ausgesprochen. Rechtskräftig.

SN/apa Symbolbild.