Salzburg hat die zweitniedrigste Corona-Inzidenz aller Bundesländer

Ampelkommission sieht derzeit nur ein "sehr geringes Risiko". Es gebe auch keinen Hinweis auf eine Verschärfung der Situation, heißt es. In den Spitälern werden 31 Corona-Patienten behandelt - kein einziger davon auf der Intensivstation.

Die Sommerinfektionswelle flaut weiter ab. Die bundesweite Corona-Ampelkommission hat Salzburg deshalb am Donnerstag auf "grün - sehr geringes Risiko" eingestuft. Landessanitätsdirektorin Petra Gruber-Juhasz: "Derzeit müssen 31 Covid-Patienten in den Spitälern behandelt werden und auch die Abwasseranalysen geben aktuell keinen Hinweis auf eine Verschärfung der Corona-Situation." Laut Landesstatistik hat Salzburg mit 268,2 bundesweit die zweitniedrigste 7-Tages-Inzidenz. Nur Vorarlberg liegt mit 207,6 noch darunter.

Die Dunkelziffer dürfte hoch sein

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Salzburg 202 neue Infektionen bestätigt. In Summe gibt es damit 2119 aktiv infizierte Personen. Die Landesstatistik weist allerdings darauf hin, dass die Dunkelziffer der aktiv infizierten Personen durch das Ende der Quarantänepflicht hoch sein. 31 Covid-Patienten (Hauptdiagnose) werden im Spital behandelt, niemand davon auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz in den Bezirken: Lungau (332,4), Pongau (281,4), Stadt Salzburg (277,4), Tennengau (276,7), Flachgau (255,6) und Pinzgau (241,4).